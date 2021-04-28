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Луческу получил бонус в € 1 млн за победу киевского «Динамо» в УПЛ и выход в группу ЛЧ

Луческу получил бонус в € 1 млн за победу киевского «Динамо» в УПЛ и выход в группу ЛЧ
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу получил от клуба внушительный бонус, сообщает Gazeta Sporturilor.

По информации источника, за завоевание чемпионского титула в украинской Премьер-лиге и выход клуба в групповой этап будущего розыгрыша Лиги чемпионов Луческу получил € 1 млн.

Напомним, киевская команда в 23 матчах набрала 58 очков и за три тура до конца сезона стала чемпионом Украины. В последний раз киевляне выигрывали чемпионат Украины в сезоне-2015/2016. Киевское «Динамо» завоевало трофей в 16-й раз в истории. Донецкий «Шахтёр» становился чемпионом 13 раз.

Луческу возглавил киевское «Динамо» в 2020 году. Под руководством румынского специалиста киевляне также завоевали Суперкубок Украины (2020).

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