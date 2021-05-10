Алекс Крал ответил на вопрос о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал высказался о возможном переходе в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в летнее трансферное окно.



«Такой шаг, как трансфер, должен быть шагом вперёд. Моя цель — завершить сезон со «Спартаком», поехать на Евро и добиться там успеха со сборной Чехии. Только после этого что-то может произойти. Для таких вещей у меня есть агент, так что мне бы не пришлось беспокоиться о переходе. Мне не нужно заполнять голову посторонними вещами, я должен сконцентрироваться на том, что происходит на поле», — приводит слова Крала Sport.cz.



Ранее агент Крала подтвердил, что футболистом интересуются в английской Премьер-лиге.



Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии» за € 12 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал 4 голевые передачи.

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