Кавазашвили: Тедеско запомнился поведением «козлика». Умел завести публику, команду — нет

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«Честно говоря, Тедеско запомнился только своеобразным поведением на бровке. Его скакание и подпрыгивание как „козлик“. Своим поведением он умел завести публику, а команду, как правило, нет. Видимо, Тедеско сумел найти нужный подход, поэтому «Спартак» идёт на втором месте.
По фамилиям красно-белые выглядят очень мощно. А с приходом Промеса в атаке всё зашевелилось. Лига чемпионов не является для меня главной задачей на сезон. Главное, чтобы «Спартак» играл стабильно и показывал красивый футбол. Поэтому мне не так важно, выйдем мы в еврокубки или нет», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 10 мая 2021
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