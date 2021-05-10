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Джордан Ларссон: я всем доволен в «Спартаке», думаю только об этом клубе

Джордан Ларссон: я всем доволен в «Спартаке», думаю только об этом клубе
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признался, что комфортно чувствует себя в московском клубе и строит планы в составе красно-белых на следующий сезон.

«Я очень счастлив в «Спартаке». Я всем здесь доволен, думаю только об этом клубе. Следующий сезон пройдёт под знаком столетия «Спартака». Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного», — приводит слова Ларссона пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».

Ранее СМИ писали об интересе к Ларссону со стороны лондонского «Вест Хэм Юнайтед» и дортмундской «Боруссии». Сам шведский нападающий заявил, что в случае привлекательного предложения готов будет его выслушать.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

Ларссон: надеюсь сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов в следующем сезоне
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