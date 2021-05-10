Артета: нельзя говорить, что кто-то проводит невероятный сезон, когда он забил всего 1 гол

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру 20-летнего полузащитника «канониров» Эмиля Смит Роу.



«Эмиль Смит Роу проводит невероятный сезон. Но вчера он забил всего лишь свой первый гол в английской Премьер-лиге. Невероятным сезоном для „десятки“ „Арсенала“ можно назвать тот, когда игрок на этой позиции забивает 15 голов и отдаёт 10 голевых передач.



При такой статистике вы будите находится рядом с лучшими футболистами Европы и АПЛ. У Эмиля есть возможность сделать это, но пока он этого не достиг. И клуб, и сам Смит Роу должны сохранять холодную голову. Наша обязанность оказывать ему правильную поддержку. Я думаю, что шаг за шагом, он постепенно добьется своего», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Эмиль Смит Роу в нынешнем сезоне АПЛ провёл 17 матчей, забил 1 год и отдал 4 результативные передачи. «Арсенал» в 35 матчах набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.