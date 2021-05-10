Артета: нельзя говорить, что кто-то проводит невероятный сезон, когда он забил всего 1 гол

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру 20-летнего полузащитника «канониров» Эмиля Смит Роу.
«Эмиль Смит Роу проводит невероятный сезон. Но вчера он забил всего лишь свой первый гол в английской Премьер-лиге. Невероятным сезоном для „десятки“ „Арсенала“ можно назвать тот, когда игрок на этой позиции забивает 15 голов и отдаёт 10 голевых передач.
При такой статистике вы будите находится рядом с лучшими футболистами Европы и АПЛ. У Эмиля есть возможность сделать это, но пока он этого не достиг. И клуб, и сам Смит Роу должны сохранять холодную голову. Наша обязанность оказывать ему правильную поддержку. Я думаю, что шаг за шагом, он постепенно добьется своего», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Эмиль Смит Роу в нынешнем сезоне АПЛ провёл 17 матчей, забил 1 год и отдал 4 результативные передачи. «Арсенал» в 35 матчах набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 10 мая 2021
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:19
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:50
-
19:42
-
19:39
-
19:33
-
19:31
-
19:18
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
18:38
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:19
-
18:14
-
18:03
-
17:52
-
17:46
-
17:28
-
17:26
-
17:15
-
17:13
-
17:08
-
17:04
-
16:56
-
16:50