Тренер «Урала»: в матче с «Ростовом» не смотрели на статистику, хотели порадовать фанатов
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).
«Статистике не уделяли особого внимания, хотели порадовать болельщиков хорошей игрой. Мы очень хотели победить и удержать счет. В конце второго тайма сели, но требований не было отдать мяч. Но это уже из области психологии. Поэтому два разных тайма получились», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».
Напомним, встреча «Урала» и «Ростова» проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.
«Урал», набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (43) остаётся на девятой строчке.
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