«Спартак» вырвал победу на последних минутах матча с «Химками»

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Счёт в матче на 27-й минуте открыли подмосковные «Химки». Автором гола стал арендованный полузащитник Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку». Ассистировал ему Брайн Идову. Спустя 10 минут после гола Глушенков получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона. Отметим, всего в первом тайме матча главный судья показал футболистам 7 жёлтых и 1 красную карточку.

Во втором тайме, на 53-й минуте, «Спартак» сравнял счёт. Автором гола стал Александр Соболев, который реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку защитника «Химок» Егора Данилкина. Последнее слово в матче осталось за «Спартаком». Победный гол красно-белых на 89-й минуте забил Джордан Ларссон, которому ассистировал Соболев. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу московского клуба.

«Спартак», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.