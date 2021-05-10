В первом тайме матча «Спартак» — «Химки» судья показал игрокам 7 жёлтых и 1 красную карту

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает «Химки». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

В первом тайме матча «Спартак» — «Химки» главный судья Владислав Безбородов показал 7 жёлтых и 1 красную карточку. В составе «Спартака» предупреждения получили Джикия, Понсе и Кутепов. У «Химок» — Себай, Данилкин, Боженов и Глушенков.

Однако Максим Глушенков отметился не только жёлтой карточкой. На 37-й минуте полузащитник получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона. Примечательно, что Глушенков является игроком «Спартака», а за «Химки» выступает на правах аренды.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. За VAR отвечает Николай Волошин, которому помогает Николай Ерёмин.