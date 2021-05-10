«Расистские шутки устарели, давайте что-то новенькое». Идову — болельщикам «Спартака»

Защитник «Химок» Брайн Идову, раскритиковавший судейство в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2), отреагировал на оскорбительные комментарии болельщиков московского клуба.
«Я смотрю, у некоторых чувство юмора проснулось великолепное. Ваша команда выиграла. Так радуйтесь. А то шутки за двести про *эмодзи обезьяны и банана* и всё в этом духе уже как-то устарели. Давайте что-то новенькое хоть», — написал Идову в своём «инстаграме».
Ранее Идову опубликовал своё фото с матча, подписав его: «Они не могут, судья поможет!» Спустя какое-то время Брайн дополнил пост текстом, аргументировав своё предыдущее высказывание разбором действий арбитра.
Напомним, сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
- 10 мая 2021
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