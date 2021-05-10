Ларссон — о своём голе «Химкам»: что подарим Тедеско? Лучший подарок ему я уже сделал

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1).

«Прежде хотел бы сказать, что без помощи команды ничего бы не получилось. Мне очень нравятся матчи, когда что-то стоит на кону. Безусловно, все игры важны, но эти игры разжигают особый интерес, заставляют сделать большее, прыгнуть сверх своих возможностей. Сегодня так получилось, что оказался в нужное время в нужном месте. В силу своего амплуа, я всегда нахожусь на переднем крае, где что-то происходит. Не люблю ставить какие-то ограничения для себя, какое-то число, стараюсь играть и забивать как можно больше. В этом сезоне получилось забить 15, ещё один матч впереди, кто знает, может удастся увеличить этот счёт.

По личным ощущениям показалось, что команда не вошла в игру на сто процентов с самого начала. Но надо отдать должное ребятам за то, что проявили характер, смогли одержать волевую победу. Игра сегодня была непростая, несмотря на то, что «Химки» находятся ниже «Спартака» в таблице. В РПЛ все матчи сложные. Безусловно, красная карточка Глушенкова нам помогла, но вы сами видели, что она была абсолютно чистой.

Тедеско – фантастический тренер и такой же человек. Когда я пришёл в «Спартак», поначалу дела не ладились, но Доменико поверил в меня, поставил на ту позицию, где я комфортнее себя чувствую. Я начал играть, забивать. Безусловно, жалко, что Тедеско уходит. Желаю ему самого наилучшего. Что подарим Доменико? Лучший подарок я сегодня сделал (смеётся)», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.