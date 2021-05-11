«Как относишься к жене, так и играешь». Экс-супруга Мамаева — о результатах «Ростова»
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала неудачные результаты ростовчан в последних матчах.
Один из подписчиков Аланы в «Инстаграме» написал ей: «Вы с Павлом развелись, и «Ростов» резко начал проигрывать».
На что экс-супруга футболиста ответила: «Я всегда говорю: как относишься к жене, так и играешь».
Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. Также Павел принял и первенца Аланы — сына Алекса, которого та родила в браке с Александром Липовым. В 2021 году всплыла громкая история измен Павла Мамаева с испанской моделью по имени Ирен Гарсия. 23 апреля Алана и Павел официально развелись. Вопросы имущества и алиментов будут урегулированы мирным путём.
Мамаев развёлся с женой после восьми лет брака
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