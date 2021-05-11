Победный гол Ларссона на последних минутах — в видеообзоре матча «Спартак» — «Химки»

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Счёт в матче на 27-й минуте открыли подмосковные «Химки». Автором гола стал арендованный полузащитник Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку». Спустя 10 минут после гола Глушенков получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона. Во втором тайме, на 53-й минуте, «Спартак» сравнял счёт. Автором гола стал Александр Соболев, который реализовал пенальти/ Победный гол красно-белых на 89-й минуте забил Джордан Ларссон, которому ассистировал Соболев.

Видеообзор матча «Спартак» — «Химки»

«Спартак», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.