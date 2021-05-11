«Барселона» может уволить Рональда Кумана, даже если клуб станет чемпионом Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может покинуть занимаемую должность по окончании текущего сезона, сообщает ESPN.

По данным источника, несколько директоров считают, что стиль игры Кумана не соответствует долгосрочным целям клуба, и откажутся от него, даже если «Барселона» выиграет чемпионат Испании. За три тура до конца сезона сразу четыре клуба чемпионата Испании претендуют на золото – «Атлетико» (77), «Реал» (75), «Барселона» (75) и «Севилья» (71).

Ранее каталонский клуб стал победителем Кубка Испании, разгромив в финальном матче «Атлетик» со счётом 4:0.

Напомним, Рональд Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2022 года.