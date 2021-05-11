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«Барселона» может уволить Рональда Кумана, даже если клуб станет чемпионом Испании

«Барселона» может уволить Рональда Кумана, даже если клуб станет чемпионом Испании
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может покинуть занимаемую должность по окончании текущего сезона, сообщает ESPN.

По данным источника, несколько директоров считают, что стиль игры Кумана не соответствует долгосрочным целям клуба, и откажутся от него, даже если «Барселона» выиграет чемпионат Испании. За три тура до конца сезона сразу четыре клуба чемпионата Испании претендуют на золото – «Атлетико» (77), «Реал» (75), «Барселона» (75) и «Севилья» (71).

Ранее каталонский клуб стал победителем Кубка Испании, разгромив в финальном матче «Атлетик» со счётом 4:0.

Напомним, Рональд Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2022 года.

Рональд Куман высказался о своём будущем в «Барселоне»
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