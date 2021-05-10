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Рональд Куман высказался о своём будущем в «Барселоне»

Рональд Куман высказался о своём будущем в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«С первого дня президент «Барселоны» выражал мне доверие. Моё будущее в клубе — это не то, о чём я должен беспокоиться. Придя в «Барселону», я заключил контракт на два года, поэтому вижу себя наставником каталонцев и в следующем сезоне. Когда сезон завершится, мы пообщаемся с президентом. Сейчас финал розыгрыша Примеры важнее моего будущего.

Разговоры о возможной отставке заходят не только обо мне. Это происходит со всеми тренерами. Я не могу контролировать прессу, у всех есть своё мнение, и не мне его менять. Через две недели будет время поговорить о будущем», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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