Рональд Куман высказался о своём будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.



«С первого дня президент «Барселоны» выражал мне доверие. Моё будущее в клубе — это не то, о чём я должен беспокоиться. Придя в «Барселону», я заключил контракт на два года, поэтому вижу себя наставником каталонцев и в следующем сезоне. Когда сезон завершится, мы пообщаемся с президентом. Сейчас финал розыгрыша Примеры важнее моего будущего.



Разговоры о возможной отставке заходят не только обо мне. Это происходит со всеми тренерами. Я не могу контролировать прессу, у всех есть своё мнение, и не мне его менять. Через две недели будет время поговорить о будущем», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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