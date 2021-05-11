Аршавин — о скандалах с экс-супругами: это попытки давления на меня за счёт общественности

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о скандалах после развода.
«Вся моя личная жизнь — это скандалы? Ну, я бы не сказал, что это скандалы. Глобально это два скандала, связанные с женщинами, с которыми я жил. Правильно ли ты понимаешь, что это главные женщины в моей жизни? Это те женщины, с которыми я жил.
Почему это заканчивается в новостях и у Малахова? Думаю, что есть причины. Они используют… В первом случае, просто, чтобы сделать себе карьеру. Или, я не знаю, хороший старт для своей карьеры. Была возможность, её использовали. Во втором случае… Мне сложно это как-то оценить. Скорее всего, это тоже, по большому счёту, попытка давления на меня. За счёт общественности, так скажем», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
- 11 мая 2021
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