Появилось видео нападения на директора «Спартака» Фетисова
Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором виден момент нападения на директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.
Напомним, инцидент произошёл 9 мая. У сотрудника красно-белых произошёл конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки Фетисов попал в реанимацию. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Ранее сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. По информации СМИ, врачи запрещают полиции опрашивать пострадавшего, поскольку считают, что состояние сотрудника красно-белых не позволяет общаться со следователями.
Врачи запрещают полиции опрашивать избитого директора «Спартака» Фетисова
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