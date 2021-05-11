Червиченко: пусть Журавель ляжет, а ему встанут шипами на бедро. Посмотрим на его реакцию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал пост комментатора Тимура Журавеля, выразившего уверенность, что нападающий «Химок» Максим Глушенков, арендованный у московского клуба, специально получил красную карточку в матче с красно-белыми в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (1:2).



«Это глупости. Я, конечно, понимаю, что каждый хочет хайпануть, но надо момент смотреть целиком. Я-то вообще в начале думал, что Безбородов хорошо отсудил. А потом увидел, что Айртон наступил Глушенкову на бедро. Пусть Журавель ляжет, а ему 70-80 килограммовый парень встанет шипами на бедро. Потом посмотрим на его реакцию. Естественно, Глушенков на инстинкте отмахнулся. Думаю, это сделало бы 99 человек из 100.



Я сначала не мог понять, почему у Глушенкова было столько удивления, когда его выгнали. А оказалось, он удивился тому, что уходит с поля в одиночестве. Айртон заслуживал красной карточки ещё больше, чем Глушенков.



В погоне за хайпом можно наговорить что угодно, но разум должен возобладать над желанием выделиться. Глушенков в матче старался, даже Мирзов старался, хотя всем, наверное, стало ясно, почему он не в «Спартаке» и в других клубах недолго задерживается. Два раза Мирзов должен был сыграть очень хорошо, а сыграл безобразно. Конечно, лучше, чем Могилевец. А к Глушенкову вряд ли могут быть претензии. Только, наверное, в чьём-то воспалённом воображении», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Глушенков специально помог «Спартаку», чтобы сыграть в ЛЧ? Скандал вокруг удаления Забил и удалился против команды, которой принадлежит: пожалуй, самый неоднозначный тайм сезона для полузащитника «Химок».

Видеообзор матча «Спартак» — «Химки»: