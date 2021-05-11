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Матчи финала Кубка России и 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи финала Кубка России и 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Футбол / РПЛ 0

Финал Кубка России начнётся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе №175, сообщает пресс-служба РФС.

Все матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги, которые состоятся 16 мая, также начнутся с минуты молчания, говорится в сообщении на сайте турнира.

Напомним, финальный матч Кубка страны состоится в среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. В матче за трофей встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

Утром стало известно о стрельбе в одной из школ Казани. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли семь детей, ещё несколько учеников пострадали, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.

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