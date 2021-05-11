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Первый тренер Смолова: был бы я главным, поставил бы Фёдора в список сборной на Евро

Первый тренер Смолова: был бы я главным, поставил бы Фёдора в список сборной на Евро
Футбол / Евро-2020 0

Александр Поспелов, первый тренер нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, прокомментировал непопадание своего экс-подопечного в основной расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату Европы — 2020.

«Я не главный тренер (смеётся). Был бы главным, я бы Смолова поставил. Я за Фёдора двумя руками! Не знаю, почему он попал в резервный список, тренер не я», — сказал Поспелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В расширенном списке сборной России на Евро-2020 присутствует 30 футболистов, а окончательная заявка будет включать 26 игроков. Смолов, удачно выступавший в последних матчах «Локомотива», вошёл в резервный список из семи футболистов, которые могут быть вызваны в национальную команду в случае необходимости.

Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020
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