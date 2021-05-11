«Спартак» объявил о расторжении контракта с Гулиевым

Московский «Спартак» сообщил о расторжении контракта с полузащитником Аязом Гулиевым.

«Спартак-Москва» и полузащитник Аяз Гулиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Чемпионат» первым сообщил, что Гулиев покидает московский клуб.

Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн.



В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги Аяз принял участие в 11 матчах (8 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил пять жёлтых карточек. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых. Контракт футболиста с московским клубом действовал до лета 2023 года.