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«Спартак» объявил о расторжении контракта с Гулиевым

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Гулиевым
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» сообщил о расторжении контракта с полузащитником Аязом Гулиевым.

«Спартак-Москва» и полузащитник Аяз Гулиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Чемпионат» первым сообщил, что Гулиев покидает московский клуб.

Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн.

В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги Аяз принял участие в 11 матчах (8 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил пять жёлтых карточек. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых. Контракт футболиста с московским клубом действовал до лета 2023 года.

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