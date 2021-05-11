«Спартак» объявил о расторжении контракта с Гулиевым

Московский «Спартак» сообщил о расторжении контракта с полузащитником Аязом Гулиевым.
«Спартак-Москва» и полузащитник Аяз Гулиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
«Чемпионат» первым сообщил, что Гулиев покидает московский клуб.
Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн.
В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги Аяз принял участие в 11 матчах (8 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил пять жёлтых карточек. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых. Контракт футболиста с московским клубом действовал до лета 2023 года.
- 11 мая 2021
-
16:29
-
16:18
-
16:10
-
16:06
-
16:05
-
15:54
-
15:48
-
15:31
-
15:28
-
15:14
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:39
-
14:24
-
14:18
-
14:06
-
13:52
-
13:48
-
13:31
-
13:31
-
13:25
-
13:19
-
13:18
-
13:10
-
13:09
-
12:50
-
12:47
-
12:35
-
12:35
-
12:25
-
12:18
-
12:01
-
12:00