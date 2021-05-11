Черчесов: последние игры Смолов проводит не так ярко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе нападающих в расширенный список национальной команды на Евро-2020. Напомним, в список попали форварды Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»)и Александр Соболев («Спартак»).
«Мы смотрим теми же глазами, что и все остальные. После рестарта чемпионата, у Фёдора были классные голы, когда он выходил на замену. Последние игры он проводит не так ярко. У нас три игрока — Дзюба, Заболотный и Соболев, они тоже играют и приносят пользу. Всё это время ребята были у нас в обойме, в этом плане мы не хотим ничего менять. Многие говорят, что они однотипны, но это не так. У них разные функции. Федя в резерве, если не дай бог что случится, он к нам присоединится. К тому же у нас есть Ионов, Черышев, Мостовой и Жемалетдинов, которые сыграть на нескольких позициях, в том числе и второго нападающего», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 11 мая 2021
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