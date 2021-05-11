Буффон рассказал об отношениях с Роналду

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал об отношениях с нападающим туринской команды Криштиану Роналду. Сегодня, 11 мая, Буффон объявил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона.



«У нас с Криштиану прекрасные отношения. Он мне очень симпатичен. В нынешнем сезоне он забил много голов, как и в прошлые годы. Когда команда достигает важных целей, отдельные творцы успеха превозносятся. Если цели не достигнуты, это сказывается на производительности отдельного игрока», — приводит слова Буффона Goal.com.



Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 683 матча, 322 из которых — на ноль.

Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона