Буффон рассказал об отношениях с Роналду

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал об отношениях с нападающим туринской команды Криштиану Роналду. Сегодня, 11 мая, Буффон объявил, что покинет «Ювентус» по окончании сезона.
«У нас с Криштиану прекрасные отношения. Он мне очень симпатичен. В нынешнем сезоне он забил много голов, как и в прошлые годы. Когда команда достигает важных целей, отдельные творцы успеха превозносятся. Если цели не достигнуты, это сказывается на производительности отдельного игрока», — приводит слова Буффона Goal.com.
Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 683 матча, 322 из которых — на ноль.
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