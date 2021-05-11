«Думают, что мы только что из лесу вышли». Аршавин — об отношении к русским в Англии

Экс-футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о стереотипном отношении англичан к россиянам.
«Они реально думают, что медведи в Питере или Москве могут ходить. Там такие люди, они так действительно думают: что мы некультурные, невоспитанные, только что из леса вышли. Это не то, что в шутках. Иногда начинаешь говорить или какие-то выступления по телевизору слышишь — реально они так думают», — рассказал Аршавин в шоу «50 вопросов. Спорт».
Андрей Аршавин выступал за «Зенит» (1999-2008, 2012-2015), лондонский «Арсенал» (2009-2013), «Кубань» (2015), «Кайрат» (2016-2018). С 2002 по 2012 год защищал цвета сборной России. В 2008 году в составе национальной команды стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы. После Евро попал в символическую сборную континента по версии УЕФА, а позже занял шестое место в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии журнала France Football, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.
- 11 мая 2021
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