Юрист рассказала, могут ли Кикнадзе и Райкович получить медали за победу «Локо» в Кубке

Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, сможет ли московский «Локомотив» наградить своего экс-футболиста Слободана Райковича и бывшего гендиректора Василия Кикнадзе, которые покинули структуру железнодорожников по ходу нынешнего сезона, в случае победы в Кубке России.

«Согласно регламенту общее количество награждаемых в каждом клубе – не более 40 человек. Клуб самостоятельно определяет и контролирует количество футболистов и сотрудников, участвующих в церемонии награждения. Клубы могут ходатайствовать перед РФС о награждении других футболистов и сотрудников, не вошедших в число указанных 40 человек, медалями за счёт клуба.

Потенциально, если «Локомотив» захочет, Кикнадзе и Райкович могут получить медали. Это будет определять РФС по ходатайству клуба», – сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.