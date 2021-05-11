«У каждого начала есть свой конец». Буффон высказался об уходе из «Ювентуса»

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, накануне заявивший о своём уходе из туринского клуба, написал прощальные слова, адресованные «старой синьоре».

«У каждого начала есть свой конец. Наступил конец моего второго тайма в «Ювентусе». Решение уже принято, оно созрело и обдумывалось месяцами. Но это было сложное решение. Потому что нелегко перерезать эту пуповину — здесь моя история, моя радость, мои слёзы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. Нет такой благодарности, которой было бы достаточно. Я отдал всё. Но получил ещё больше. Пришло время, чтобы всё это было написано. Остаётся жить. Всегда и до конца», — написал Буффон в «Твиттере».

Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 683 матча, 322 из которых — на ноль.