В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.



Хозяева отыгрались на 15-минуте — нападающий манкунианцев Амад Диалло откликнулся на заброс из глубины, развернулся и сделал передачу в штрафную на вингера Мэйсона Гринвуда, который обыграл защитника и пробил в дальний нижний угол.

Видео гола Мэйсона Гринвуда

Амад Диалло проводит свой первый матч в английской Премьер-лиге. 18-летний ивуарийский нападающий перешёл в «МЮ» в январе и до этого играл лишь в кубковых соревнованиях. А вот 19-летний Гринвуд забил уже 7-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.



Тинейджер происходит от англ. teen — составной части в названиях чисел от 13 до 19, и англ. age — возраст, то есть тинейджер — буквально, лицо в возрасте 13—19 лет.



«Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (80). «Лестер» (63) располагается на четвёртой строчке, опережая ближайшего преследователя, «Вест Хэм Юнайтед», на пять очков. Третье место занимает «Челси» (64).



Если сегодня «МЮ» проиграет, то «Манчестер Сити» досрочно станет чемпионом Англии.