«Наполи» разгромил «Удинезе» в домашнем матче Серии А

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Удинезе». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



На 28-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски. Через 3 минуты хавбек Фабиан Руис упрочил преимущество хозяев в счёте. На 41-й минуте нападающий Стефано Окака сократил отставание «Удинезе». На 56-й минуте форвард Ирвин Лосано забил третий гол «Наполи» в этой встрече. Через 10 минут защитник неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо довёл счёт до разгромного. Итоговый счёт установил игрок «Наполи» Лоренцо Инсинье.



«Наполи» набрал 73 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Удинезе» (40) — на 12-м месте. Ранее чемпионом страны стал миланский «Интер».