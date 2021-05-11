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«Наполи» разгромил «Удинезе» в домашнем матче Серии А

«Наполи» разгромил «Удинезе» в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Удинезе». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 28-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски. Через 3 минуты хавбек Фабиан Руис упрочил преимущество хозяев в счёте. На 41-й минуте нападающий Стефано Окака сократил отставание «Удинезе». На 56-й минуте форвард Ирвин Лосано забил третий гол «Наполи» в этой встрече. Через 10 минут защитник неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо довёл счёт до разгромного. Итоговый счёт установил игрок «Наполи» Лоренцо Инсинье.

«Наполи» набрал 73 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Удинезе» (40) — на 12-м месте. Ранее чемпионом страны стал миланский «Интер».

Италия - Серия А. 36-й тур
11 мая 2021, вторник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
5 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Зелиньски – 28'   2:0 Руис – 31'   2:1 Окака – 41'   3:1 Лосано – 56'   4:1 Ди Лоренцо – 66'   5:1 Инсинье – 90+1'
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