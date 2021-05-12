Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе Рамоса из «Реала» в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе защитника «Реала» Серхио Рамоса.

«Серхио Рамос в «ПСЖ»? Я не буду отвечать, потому что всё может быть неправильно истолковано… Серхио — игрок «Реала». Но что я могу сказать, так это то, что, как и каждая команда, мы хотим улучшить все позиции», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В конце марта сообщалось, что «Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, но игрок не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать контракт либо на два года, либо по схеме «1+1».

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Сообщалось, что если футболист отклонит предложение мадридского клуба о новом контракте, то может перейти в «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 15 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.