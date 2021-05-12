Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Стороны уже провели переговоры
43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Footmercato.
По данным источника, «Барселона» рассматривает Буффона в качестве дублёра Марка-Андре тер Штегена. Отмечается, каталонцы уже провели первые переговоры с вратарём.
Ранее Буффон объявил, что покинет «Ювентус» по окончании текущего сезона.
Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 683 матча, 322 из которых — на ноль.
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона
Рекомендуем вам
- 12 мая 2021
-
03:04
-
02:41
-
02:17
-
01:49
-
01:31
-
01:15
-
00:49
-
00:47
-
00:39
-
00:35
-
00:14
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 мая 2021
-
23:44
-
23:38
-
23:28
-
23:05
-
22:57
-
22:52
-
22:39
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:21
-
22:07
-
21:57
-
21:52
-
21:51
-
21:50
-
21:33
-
21:30
-
21:21
-
20:56
-
20:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам