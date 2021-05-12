Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Стороны уже провели переговоры

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Footmercato.

По данным источника, «Барселона» рассматривает Буффона в качестве дублёра Марка-Андре тер Штегена. Отмечается, каталонцы уже провели первые переговоры с вратарём.

Ранее Буффон объявил, что покинет «Ювентус» по окончании текущего сезона.

Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 683 матча, 322 из которых — на ноль.