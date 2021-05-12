Задержан мужчина, избивший директора «Спартака» Фетисова
В Москве был задержан мужчина, избивший директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Нападавшим оказался 31-летний монтажник Жафяр Боровков, работающий в «Мосводоканале». Он уже дал признательные показания.
Напомним, инцидент произошёл 9 мая. У сотрудника красно-белых произошёл конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки Фетисов попал в реанимацию. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Ранее избиение Фетисова прокомментировал владелец «Спартака» Леонид Федун.
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