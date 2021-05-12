«Оренбург» может подать жалобу в CAS в случае невыдачи лицензии для участия в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о том, что клуб рассматривает возможность подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае невыдачи лицензии для выступления в Российской Премьер-Лиге.
«Вопрос к руководству клуба, но наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS. Клуб получал лицензию УЕФА два раза без замечаний.
Кому-то выгодно показать наш стадион в чёрном свете. У нас новые машины для полива, а показывают старые из 2016 года. Заявляют о разбитых раздевалках, хотя игроки и тренеры, которые у нас были, говорят об обратном. Журналисты говорят о некомфортных условиях работы, но второй год открыт пресс-центр со всеми удобствами.
Также мы выполнили требования телевидения, установили балконы для операторов основного вещателя, новый современный свет, у нас отличная «картинка» трансляции. Есть проблемы, но у нас не «Краснодар» или «Открытие Банк Арена», будем двигаться вперёд.
Мы надеемся на победу спортивного принципа. Команда целый сезон билась за право сыграть в РПЛ, выиграла, по сути, «серебряный» матч у «Нижнего Новгорода», — заявил Андреев ТАСС.
Напомним, «Оренбургу» не выдают лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге из-за слишком малой вместимости домашнего стадиона клуба. Клуб подал апелляцию в Российский футбольный союз.
«Оренбург» обеспечил себе второе место по итогам сезона-2020/2021 Футбольной национальной лиги, дающее право выступать в РПЛ.
- 12 мая 2021
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