Илья Геркус: «Локомотив» безжалостно прихлопнет задорные «Крылья Советов»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдёт сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Как «Локомотив» обыграет «Крылья Советов». Полгода абсолютного доминирования «Крыльев» в лучшей лиге мира — с декабря у них там 15 побед при всего одной ничьей, да и в Кубке четыре победы над клубами РПЛ подходят к кульминации. Удастся ли им поставить восклицательный знак после такой серии, выиграв первый трофей в клубной истории? А заодно получить прямую путёвку в Лигу Европы и 6 млн евро призовых? Моё мнение — нет.



Весёлые задорные «Крылья» будут безжалостно прихлопнуты расчётливым опытным «Локо». «Локомотив» выдержит атаки соперника, разобьёт их по центру, оттеснит на фланги, заставив заниматься бесплодными навесами, выждет, присмотрится и ближе к середине тайма или даже в конце сбегает пару раз в убийственные контратаки. 1:0 уйдёт на перерыв. Во втором тайме сценарий повторится, только «Локомотив» пару раз может перейти к прессингу и активным атакам минут на 10 и закатит ещё один-два. Итог — 2:0 или даже 3:0 в пользу «Локо», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн. Ждём сенсацию в финале Кубка России? Самара в одном шаге от попадания в еврокубки!