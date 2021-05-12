Томас Тухель: не знаю, как Обамеянг сохранил водительские права

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о совместной работе с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом в дортмундской «Боруссии». Нападающий сборной Габона с 2018 года выступает за лондонский «Арсенал».

«Он не молодеет, это проблема. Но работать с ним в Дортмунде было истинным удовольствием. Оба был невероятным нападающим, он здорово завершал моменты. Но, кроме того, он фантастически трудился вне поля. Думаю, не пропустил ни одной тренировки.

Он мог опоздать на пять минут, такое случалось. В такие моменты он извинялся и улыбка не сходила с его лица. Он забил неимоверное количество голов, его скорость в Бундеслиге была уникальной. Мне было приятно с ним работать. Он всегда улыбался. Очень честный парень. Немного сумасшедший, в хорошем смысле. Мы продолжаем иногда обмениваться сообщениями.

Когда мы хотели, чтобы он приходил вовремя, то говорили, что собираемся в 10:45, хотя на самом деле — в 11:00. В таком случае он должен был успеть. Его машину было слышно издалека, за километры. Мы могли уже всё подготовить и включать видео, потому что он должен был прибыть с минуты на минуту. Не знаю, как он сохранил водительские права. Если судить по звуку его машины, то я не уверен, что он не превышал скорость», — цитирует Тухеля Goal.

Видео гола Обамеянга в матче с «Ньюкасл Юнайтед»