Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Локо» и «Крыльями»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал о своих ожиданиях от финала Кубка России.
«Сегодня будет интересный финал. «Крылья Советов» хорошо играли в ФНЛ, достойно выступали в Кубке, а «Локо» показывает самый стабильный футбол. И для «Локомотива» будет тяжёлая игра, и у «Крыльев» есть шансы.
Не знаю, можно ли считать успешным сезон «Локомотива» в случае победы, потому что я не в курсе, какие были задачи у железнодорожников. Но мне кажется, они всё ещё готовы побороться и за второе место, и за Кубок России.
Я думаю, у тех, кого не вызвали в сборную, и так хватает мотивации, всё-таки это финал, есть ещё одна возможность проверить себя и доказать, что они хорошие игроки», — рассказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 12 мая 2021
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