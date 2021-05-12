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Смородская: если «Локо» возьмёт Кубок, сезон можно будет признать успешным. Ожидаю победы

Смородская: если «Локо» возьмёт Кубок, сезон можно будет признать успешным. Ожидаю победы
Футбол / Кубок России 0

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от финала Кубка России, в котором железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдёт сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«В финале Кубка России ожидаю победу «Локомотива». Эта команда умеет играть кубковые матчи, это известный факт. Но кубковый матч преподносит сюрпризы. Даже не очень сильная команда может показать себя с наилучшей стороны.

Если «Локомотив» возьмёт Кубок, этот сезон можно будет признать успешным. Он был непростым, но вторая половина сезона была проведена командой очень сильно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн. Ждём сенсацию в финале Кубка России?
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