Смородская: если «Локо» возьмёт Кубок, сезон можно будет признать успешным. Ожидаю победы

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от финала Кубка России, в котором железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдёт сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«В финале Кубка России ожидаю победу «Локомотива». Эта команда умеет играть кубковые матчи, это известный факт. Но кубковый матч преподносит сюрпризы. Даже не очень сильная команда может показать себя с наилучшей стороны.



Если «Локомотив» возьмёт Кубок, этот сезон можно будет признать успешным. Он был непростым, но вторая половина сезона была проведена командой очень сильно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн. Ждём сенсацию в финале Кубка России? Самара в одном шаге от попадания в еврокубки!