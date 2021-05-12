Таш Саркисян: Кикнадзе не стоит вручать медаль, нужно сделать пропуск в ад, где ему место

Продюсер, теле- и радиоведущий, а также болельщик «Локомотива» Таш Саркисян поделился ожиданиями от предстоящей игры команды в финале Кубка России. Матч пройдёт сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Жду от финала только победу «Локомотива». Это вопрос необходимости попадания в Лигу Европы.



Для «Локомотива» всё очень вовремя: выходит злая команда, все лидеры в старте, есть некоторое расстройство после матча с «Зенитом». «Крылья Советов» – идеальный раздражитель, ведь исторически соперничество с ними важно для «Локо». Будет очень интересно, все в руках «Локомотива», и клуб должен брать этот матч.



Медаль Кикнадзе вручать конечно не стоит. Кикнадзе нужно сделать пропуск в ад, где ему место. Но и в аду у него будут проблемы», — заявил Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

Смородская: если «Локо» возьмёт Кубок, сезон можно будет признать успешным. Ожидаю победы