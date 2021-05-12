Куарежма обратился к игрокам «Крыльев Советов» перед финалом Кубка России с «Локомотивом»

Пресс-служба «Крыльев Советов» в «Инстаграме» опубликовала видео с экс-игроком сборной Португалии Рикарду Куарежмой, который поддержал самарскую команду перед финальным матчем Кубка России с «Локомотивом».

«Желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал. Самое важное, что вы можете победить. Наслаждайтесь финалом, крепко вас обнимаю. Удачи, парни!» – сказал Куарежма.

Куарежма — друг полузащитника «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша.

Сегодня, 12 мая, состоится финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Отвечать за VAR будет Василий Казарцев, ему поможет Антон Аверьянов.