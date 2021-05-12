Куарежма обратился к игрокам «Крыльев Советов» перед финалом Кубка России с «Локомотивом»

Пресс-служба «Крыльев Советов» в «Инстаграме» опубликовала видео с экс-игроком сборной Португалии Рикарду Куарежмой, который поддержал самарскую команду перед финальным матчем Кубка России с «Локомотивом».
«Желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал. Самое важное, что вы можете победить. Наслаждайтесь финалом, крепко вас обнимаю. Удачи, парни!» – сказал Куарежма.
Куарежма — друг полузащитника «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша.
Сегодня, 12 мая, состоится финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Отвечать за VAR будет Василий Казарцев, ему поможет Антон Аверьянов.
- 12 мая 2021
-
18:17
-
18:04
-
18:00
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:16
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:50
-
16:35
-
16:24
-
16:22
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:56
-
15:46
-
15:30
-
15:25
-
15:03
-
15:00
-
14:46
-
14:38
-
14:28
-
14:19
-
14:16
-
14:11
-
14:06
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:34