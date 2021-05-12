«РБ Лейпциг» продлил контракт с хавбеком Эмилем Форсбергом до лета 2025 года

Полузащитник Эмиль Форсберг продлил контракт с «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Новое соглашение шведского футболиста с «РБ Лейпциг» рассчитано до лета 2025 года.



Форсберг стал игроком «РБ Лейпциг» в январе 2015 года. 29-летний шведский полузащитник принял участие в 211 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 56 результативных передач. Ранее Форсберг играл за «Сундсвалль» и «Мальмё». С 2014 года полузащитник вызывается в национальную команду Швеции.

«РБ Лейпциг» в 32 матчах набрал 64 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Ранее чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария». Завтра, 13 мая, «РБ Лейпциг» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финальном матче Кубка Германии.