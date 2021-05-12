«Вы делали ремонт в квартире?» В «Оренбурге» объяснили проблемы с реконструкцией арены

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил, почему клуб не решил проблему вместимости стадиона раньше.

«Вы когда-нибудь делали у себя ремонт в квартире? Ну вот представьте, вы сделали ремонт, а через пять лет нужно делать всё заново. Нужен проект, экспертиза, спонсоры. Клубу не хватило времени? Я могу говорить лишь про период, который работаю в «Оренбурге». До этого варианты не увенчались успехом, были сложности с финансированием, другие проблемы.

Я же пришёл в клуб в мае прошлого года – и мы сразу стали заниматься этой темой. Даже клубные деньги отдали на то, чтобы проект реконструкции не стоял, а двигался. Сделали, что смогли: проект готов, нашли источники финансирования – это большое дело. В июне мы начнём работы. Реконструкция – это не так просто, ведь это объект массового посещения.

Я не просто так спросил вас про ремонт. Это не дело на пять минут, тем более, когда речь идёт о стадионе. Наложился и локдаун с коронавирусом – это серьёзное препятствие. Всё, что могли – мы сделали, осталось лишь провести работы», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.