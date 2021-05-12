«Какое клубам РПЛ до нас дело?» Глава «Оренбурга» – о голосовании по недопуску команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал итоги голосования клубов РПЛ, которые высказались против исключений для «Оренбурга».
«Может, я чего-то не понимаю, но какое клубам РПЛ до нас дело? Это вопрос РПЛ и РФС. Надо строить лигу – пусть клубы займутся строительством. Было ли обидно, когда узнали итоги голосования? Нет, я же понимаю: все решают свои задачи. Это же просто их мнение. Но у меня другой вопрос: зачем Оренбургу стадион на десять тысяч человек? Я хотел бы поднять этот вопрос. Не подвергаю сомнению решение РФС, но чисто обывательски – а нужна ли нам эта реконструкция? У меня есть статистика – Оренбургу арена на десять тысяч не нужна. Средняя посещаемость у нас меньше. Но из-за регламента будут страдать болельщики», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Оренбургу» не выдают лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге из-за слишком малой вместимости домашнего стадиона клуба. Клуб подал апелляцию в Российский футбольный союз.
- 12 мая 2021
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