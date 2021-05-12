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«Локомотив» — «Крылья Советов»: составы команд на финал Кубка России

«Локомотив» — «Крылья Советов»: составы команд на финал Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Стали известны составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на финальный матч Кубка России. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбусь, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Мурило, Сильянов, Живоглядов, Магкеев, Куликов, Титков, Лисакович, Миранчук, Эдер.

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Рикарду Алвеш, Ежов, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Прищепа, Канунников, Кабутов, Ефремов, Витюгов, Хади, Голенков.

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