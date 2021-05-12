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Президент «Оренбурга»: лично мне жалко этих денег на реконструкцию!

Президент «Оренбурга»: лично мне жалко этих денег на реконструкцию!
Футбол / РПЛ 0

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что не считает целесообразным увеличение вместимости стадиона клуба до десяти тысяч зрителей.

«У нас хороший европейский стадион. У нас тренер играл в Европе: знает стадионы в Польше, Австрии. В Испании стадионы есть и меньше нашего – даже в Европе недоумевают по нашему недопуску в РПЛ. Задача иметь стадион в десять тысяч никем не просчитана! Пусть те, кто принял это решение, расскажут, чем они руководствовались. Пусть они расскажут, как это решение повлияло на развитие российского футбола.

Мы его обязательно выполним до июня следующего, я не отказываюсь от закона. Но нам вообще важнее манеж и развитие академии: в феврале и декабре у нас днём -18 или -20. Я бы лучше деньги вложил в эту инфраструктуру. Говорю вам от чистого сердца: мне лично жалко этих денег на реконструкцию! И если бы эти нормы из регламента убрали, то я бы подошёл к собственнику, упал на колени и сказал: давайте заберём эти деньги, их можно потратить на что-то полезное! У нас есть лицензия европейского футбольного союза, поле соответствует критериям, раздевалки соответствуют, даже писсуары! В Европе играть можно, а в РПЛ – нельзя, вот такой нонсенс», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Денег на реконструкцию – жалко, шесть очков «Зениту» – бред. Интервью с главой «Оренбурга»
РФС не пускает клуб в РПЛ из-за вместимости стадиона. Пора выслушать вторую сторону конфликта – там есть достойные аргументы.
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