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«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче молодёжного первенства России

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура плей-офф молодёжного первенства «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 58-й минуте встречи счёт открыл нападающий молодёжной команды «Краснодара» Владислав Самко. На 75-й минуте ответный мяч в ворота краснодарцев отправил полузащитник «Локомотива» Григорий Борисенко.

«Краснодар» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I молодёжного первенства России. «Локомотив» (47) — на пятом месте. Лидирует в первенстве московский ЦСКА (61). В следующем туре плей-офф молодёжного первенства страны «Локомотив» сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» проведёт встречу с казанским «Рубином».

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 7-й тур
12 мая 2021, среда. 16:30 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 Самко – 58'   1:1 Борисенко – 75'
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