«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче молодёжного первенства России

В матче 7-го тура плей-офф молодёжного первенства «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 58-й минуте встречи счёт открыл нападающий молодёжной команды «Краснодара» Владислав Самко. На 75-й минуте ответный мяч в ворота краснодарцев отправил полузащитник «Локомотива» Григорий Борисенко.



«Краснодар» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I молодёжного первенства России. «Локомотив» (47) — на пятом месте. Лидирует в первенстве московский ЦСКА (61). В следующем туре плей-офф молодёжного первенства страны «Локомотив» сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» проведёт встречу с казанским «Рубином».