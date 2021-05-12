«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче молодёжного первенства России
В матче 7-го тура плей-офф молодёжного первенства «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 58-й минуте встречи счёт открыл нападающий молодёжной команды «Краснодара» Владислав Самко. На 75-й минуте ответный мяч в ворота краснодарцев отправил полузащитник «Локомотива» Григорий Борисенко.
«Краснодар» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I молодёжного первенства России. «Локомотив» (47) — на пятом месте. Лидирует в первенстве московский ЦСКА (61). В следующем туре плей-офф молодёжного первенства страны «Локомотив» сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» проведёт встречу с казанским «Рубином».
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