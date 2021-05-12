Гвардиола сравнил уровень АПЛ с Ла Лигой и Бундеслигой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об эмоциях после досрочной победы «горожан» в АПЛ.



«Это невероятное достижение, учитывая мощную конкуренцию в английской Премьер-лиге в условиях пандемии коронавируса.



Мы по-настоящему удовлетворены собой. Пять раз выиграть самую сложную лигу — нет слов. Я тренировал в Ла Лиге и Бундеслиге и могу сказать, что АПЛ – самый тяжелый чемпионат, причём с большим отрывом.



Пять чемпионств за десять лет много значат для нашего клуба. От нашего президента до работников базы – для всех это большая радость», – сказал Гвардиола во время интервью официальной странице «горожан» в "Твиттере".

«Манчестер Сити» вчера завоевал третье чемпионство под руководством Хосепа Гвардиолы: «горожане» становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионом стал «Ливерпуль». Всего «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии семь раз.