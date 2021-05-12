«Дерись, пока не появились титры». Баннер фанатов «Крыльев Советов» на финале Кубка России

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречается с «Крыльями Советов». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Нижний Новгород». К 7-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Перед стартом матча болельщики «Крыльев Советов» вывесили на трибунах большой баннер с надписью «Дерись, пока не появились титры».

Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Твиттере».

«Локомотив» как участник еврокубков начал своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1), а в полуфинале — ЦСКА (3:0). В свою очередь «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0), московское «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 4:1 пен).