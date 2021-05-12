Экс-президент «Локомотива»: не очень верю в талант Николича. В финале была невзрачная игра

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов после финального матча Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1) высказался о главном тренер железнодорожников Марко Николиче.
«Николич понимал, что если он не возьмёт Кубок, то вряд ли с ним продолжат сотрудничество. Потому что второе место они, думаю, уже проиграли. Очень слабо верится, что «Спартак» его уступит. Поэтому для Николича был важен этот трофей. Да и для ребят тоже.
Можно ли назвать Николича достойным преемником Сёмина? Думаю, что с ним продлят контракт, а первый круг следующего сезона всё покажет. Я всё-таки, несмотря ни на что, не очень верю в талант Николича. Очень много провалов и ошибок. Причём ошибки тактического характера, как в матчах с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо». Сегодняшняя игра тоже очень невзрачной была. Может быть, он просто ещё не знает нашу лигу. Но это поправимо», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 12 мая 2021
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