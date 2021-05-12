Сергеев: у «Крыльев» не кончились силы во втором тайме. Сегодня повезло «Локомотиву»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поблагодарил команду после поражения в финальном матче Кубка России с «Локомотивом» (1:3).

«Горд за наш клуб, команду, административный штаб, массажистов, болельщиков, всю Самару. Благодаря нам всем мы дошли до финала, но проиграли. Волновался ли? Да нет, спокойно всё. Финал финалом, но это обычная игра. Они такие же футболисты, как и мы. Вообще не боялись. Вы все видели, как мы играли и смотрелись. Даже после финального свистка нам аплодировали, кричали «молодцы». Просто обидно.



У нас не кончились силы во втором тайме, и дело не в опыте. Это футбол, сегодня им повезло. Могу только сказать спасибо всем, своей команде. На поле сегодня была команда, как и во всех матчах в ФНЛ и Кубке. Мы были достойны», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.