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Форвард «Крыльев Советов» Сергеев: не получилось праздника ни для нас, ни для Самары

Форвард «Крыльев Советов» Сергеев: не получилось праздника ни для нас, ни для Самары
Футбол / Кубок России 0

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал поражение в финальном матче Кубка России с «Локомотивом» (1:3).

«Даже не знаю, что сказать. Хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что приехали на матч. Они были очень достойны. Хочу поздравить нашу команду — мы прошли такой тяжёлый путь, дошли до финала. Играли достойно. Нам не повезло, повезло «Локомотиву». Поздравляю их с победой в Кубке. Эмоции, конечно, отрицательные. Мы настраивались победить. Но не получилось праздника ни для нас, ни для Самары.

Что касается нашей игры сегодня, я во всех интервью говорил, что мы будем играть в свой футбол. И мы это демонстрировали на протяжении всего матча. Выглядели очень достойно. В первом тайме переиграли «Локомотив» полностью. У всех бывают ошибки», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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