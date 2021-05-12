Форвард «Крыльев Советов» Сергеев: не получилось праздника ни для нас, ни для Самары

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал поражение в финальном матче Кубка России с «Локомотивом» (1:3).
«Даже не знаю, что сказать. Хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что приехали на матч. Они были очень достойны. Хочу поздравить нашу команду — мы прошли такой тяжёлый путь, дошли до финала. Играли достойно. Нам не повезло, повезло «Локомотиву». Поздравляю их с победой в Кубке. Эмоции, конечно, отрицательные. Мы настраивались победить. Но не получилось праздника ни для нас, ни для Самары.
Что касается нашей игры сегодня, я во всех интервью говорил, что мы будем играть в свой футбол. И мы это демонстрировали на протяжении всего матча. Выглядели очень достойно. В первом тайме переиграли «Локомотив» полностью. У всех бывают ошибки», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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