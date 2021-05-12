Тренер «Крыльев Советов»: нам обидно, но не стыдно. Этим кубковым сезоном будем гордиться

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат финального матча Кубка России с «Локомотивом» (1:3).
«Мы не хотели упрощать игру, ведь весь мир прямо сейчас играет в другой футбол. Нам обидно, но не стыдно. По количеству моментов по ходу матча мы превосходили соперника. В конце матча раскрылись – но это вынужденная мера. Главное сейчас – никого не бояться, играть в наш привычный, смелый футбол. Зато у нас было много моментов, но, к сожалению, допустили ошибки в совсем простых ситуациях.
Когда надо было отыгрываться, мы не могли вернуться после потерь мяча. «Локомотив» сыграл грамотно, да и по счёту играть всегда легче. У нас был очень энергозатратный первый тайм, наши силы не бесконечны. Если бы «Крылья» не пропустили первый гол, сюжет матча мог бы пойти по-другому.
Главное – этим кубковым сезоном мы будем гордиться. Сейчас весь мир играет в комбинационный футбол, и мы не хотели его упрощать. Упрощая футбол – мы бы не получили преимущество. Кто покинет команду? Впереди у нас ещё одна игра. Так что давайте завершим сезон, а после этого будем конкретизировать. Я и сам многого пока сейчас не знаю», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
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