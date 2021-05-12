Николич: в перерыве решили, что матч закончится победой

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в финальном матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (3:1).

«Во второй части сезона – мы самая успешная команда страны. Счастлив и горжусь победой и хочу поздравить команду с победой. Ребята, вы это заслужили. На зимних сборах мы сплотились, так что ребята заслужили это трофей. У нас 12 побед, одна ничья и только одно поражение во второй части сезона. Спасибо нашим болельщикам, которые нас активно поддерживали по ходу игры. Самое время отпраздновать, как нужно.



Перед игрой я отмалчивался, когда соперник говорил про победу? Что говорить? И так понятно, что в финале Кубка нужна победа. Я работал в трех странах и, слава богу, везде побеждал. В перерыве решили, что матч закончится победой.

В перерыве мы успокоили команду. Мы поменяли пару тактических моментов, ведь в первом тайме соперник был лучше», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.